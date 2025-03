Koncz Gábor: Elérzékenyültem, amikor megtudtam, hogy én kapom a Kossuth-nagydíjat

Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy idén Koncz Gábor színművész kapja a Kossuth-nagydíjat. „Nagyszerű emberek, rendkívüli teljesítmények! A mai nap a büszkeségé, magyarnak lenni a legjobb dolog a világon! A Kossuth- és Széchenyi-díjakat délután adjuk át, Kossuth-nagydíjat kap Koncz Gábor színművész úr, figyeljétek a híreket!” - írta a kormányfő.

Az Origo telefonon érte utol Koncz Gábort, aki lapunknak azt mondta, nehéz belegondolnia, hogy honnan hová jutott.

Koncz Gábor 12 évesen szavalta el először a Nemzeti dalt szülőfalujában, Mezőkeresztesen március 15-e alkalmából, ma pedig Kossuth-nagydíjat vehet át a köztársasági elnöktől. „Éppen készülünk a feleségemmel a díjátadóra. Sajnos esik az eső, de ez engem nem gátol meg semmiben. Éppen most mondtam, hogy amikor Az ember tragédiájában játszottam Lucifert, ami egy nagyon nehéz szerep, akkor nem izgultam úgy, mint most” – osztotta meg az Origóval a színművész érzéseit.

„Amikor megtudtam, hogy én kapom a Kossuth-nagydíjat, én nagyon elérzékenyültem; hozzáteszem, szokásomtól eltérően. Ugyanis én nem szoktam elérzékenyülni, de most ez történt, mert annyi díjat kaptam már, de ez a legrangosabb díj, amit egy művész kaphat”

– mondta Koncz Gábor, aki lapunknak azt mondta, már a miniszterelnök úr is gratulált neki üzenetben. „Most ott lesz Orbán Viktor miniszterelnök is, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Kövér László házelnök is. Holnap pedig a Kossuth-díjasok vacsorájára vagyunk hivatalosak, ami a Vigadóban lesz.

Azért nehéz nekem ebbe belegondolni, hogy honnan hová jutottam: Mezőkeresztesről az Országház kupolatermébe.

A szülőfalum figyel engem, ők küldtek erre a pályára, amikor 12 éves koromban elszavaltam a faluban a Nemzeti dalt. Már akkor tudtam, hogy nekem azzal dolgom lesz” – mesélte Koncz Gábor, hogy akkor, 12 évesen kapta első nyílt színi tapsát. „Utána 25 éven keresztül én szavaltam, de akkor már nem a falunak, hanem az országnak a Múzeumkertben, a múzeum lépcsőjén” – mondta a színművész.

Koncz Gábor Mezőkeresztesen született, 1938. július 8-án. Középiskolai tanulmányait Mezőkövesden kezdte, majd Miskolcon, a Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett.

1959 és 1963 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt, Ádám Ottó osztályában kapott színészi diplomát.

Pályája kezdetén egy-egy évet vidéki színházakban játszott, 1963-tól Kecskeméten, majd 1964-től Miskolcon. 1965-től a József Attila Színház, 1974-től a Vígszínház társulatának művésze volt. 1981-től a Mafilm társulatához tartozott. 1984-től a Madách Színház színésze volt. 1992-től szabadfoglakozású művészként több társulatban is dolgozott.