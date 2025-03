Véres kutyatámadás áldozata lett egy kétéves kislány Bács-Kiskun vármegyében

A szörnyű eset múlt vasárnap történt egy Balotaszállás környéki tanyán, ahol egy német nő több kutyát is tart. A BAON információi szerint éppen ételt akart adni az állatoknak. Ekkor az egyikük rátámadt az ott lévő kétéves kislányára.

A kutya a torkánál harapta meg a gyermeket, majd a nő karjából harapott ki egy darabot.

Valószínűleg akkor, mikor az gyermekét próbálta megvédeni. Az asszony a vérző gyerekekkel kirohant a tanyáról az útra, hogy segítséget szerezzen.

Képünk illusztráció

Fotó: MTI/Vajda János

A szomszédban lakó Balog Renáta az unokatestvérével épp a faluba tartott autóval. Meglátták az út szélén a vérző gyermekét a kezében tartó asszonyt.

Fogta a zokogó kislányt, csupa vér volt, és segítséget kért tőlünk. Mondta, hogy megharapta a kutyájuk a kislányt, akinek a nyakából ömlött a vér. Az unokatestvérem, Karcsi, azonnal stabil oldalfekvésbe helyezte, ahogy azt annak idején a jogosítvány megszerzésekor az elsősegély tanfolyamon tanulta, és igyekezett csillapítani a vérzést. És közben hívtuk a mentőket

– emlékezett vissza a szörnyű szörnyű eseményre Renáta.

A kislány anyját is megharapta a kutya, neki a bal karjából harapott ki egy darabot a megvadult állat. A telefonhívás után hamar megérkeztek a mentők. Ők több életmentő beavatkozást is végeztek a sérült gyermeken. Majd megérkezett a mentőhelikopter, ami egyből a szegedi kórházba szállította a kislányt. Az édesanya sérüléseit is ellátták, őt később a kiskunhalasi kórházba szállították.

A kislányt kétszer kellett újraéleszteni, mire sikerült stabilizálni az állapotát.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi osztálya életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt nyomozást rendelt el. A megvadult kutyákat elszállították a tanyáról – írja a BAON.

Rémes kutyatámadások sorozata

Szerencsére, ha lehet ilyen szóval illetni az ilyen rémes eseteket, nem túl gyakori Magyarországon, hogy kutya támadjon gazdájára vagy gyermekre. Hat évvel ezelőtt Nyúlon támadt egy gyerekre megvadult kutya, akkor a szerencsétlen gyerek az életét vesztette. Az Egyesült Államokban nemrég több mint ötven kutya mart halára egy demenciában szenvedő nőt.