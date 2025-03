Lajkó Fanni: A miniszterelnök harcba hívta a magyarokat

Brüsszel a jogi, politikai, pénzügyi zsarolást is felhasználja országunk ellen, ahogyan csak tudja, elég a kötelezettségszegési uniós bírósági ítéletekre, a migrációs gigabüntetésre, a gyermekvédelem elleni támadásra gondolni, most pedig a szuverenitásvédelmünket és a rezsicsökkentést is támadják, ahogy minden olyan sikeres eszközét a kormánynak, amiben megvédik saját állampolgáraik biztonságát és identitását.