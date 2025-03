Lajkó Fanni: Magyar Péter nem áll ki Ukrajna csatlakozása ellen, amivel veszélybe sodorja a magyar embereket

Március 15-e alkalmából a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is beszédet mondott, amit Lajkó Fanni elemzett az Origonak.

Lajkó Fanni szerint ahogy jön a tavasz, úgy langyosodik a Tisza. Fotó: Facebook

Az Alapjogokért Központ elemzője lapunknak azt mondta, véleménye szerint ahogy jön a tavasz, úgy langyosodik a Tisza.

„Magyar Péter beszédét hallva az az érzése támadt az embernek, mintha az elmúlt egy év beszédeit ollózta volna össze.

Igaz, nem is érdeke mondani semmi konkrétat, hiszen ha a sorsdöntő kérdésekről beszélne, amik megosztják a szavazótáborát, akkor elveszíthetné egy részüket. Az az érdeke, hogy a beszéde langyos víz legyen, minél kevesebb véleménnyel és a bejáratott mantrák ismétlésével” – fejtette ki a véleményét az elemző, aki szerint feltűnő volt, hogy Ukrajna kapcsán nem hallhattunk Magyar Pétertől konkrét véleményt, nem utasította el, hogy Ukrajna uniós tag legyen, és amikor bejelentette a szavazást Ukrajna uniós tagságáról, akkor a közönségben hangosabb volt az a tábor, akik igenlően ujjongtak. Most már van egy egyértelmű elvárás Magyar Péter felé, hogy mit mondjon, hiszen a szavazótábora és Manfred Weber is ezt várja el. Ami még ennél is fontosabb, hogy a brüsszeli bürokraták, akiknek a zsebeiből kikandikál, árgus szemekkel figyelik. Neki azon a vonalon kell maradnia, amiben megegyeztek a füstös szivarszobában, a magyar emberek háta mögött” – mondta Lajkó Fanni, aki szerint egyértelmű volt a különbség a két ünnepi műsor között is.

„Míg Orbán Viktor miniszterelnök beszéde előtt Petőfi Sándort, Jókai Mórt, Laborfalvi Rózát előadó színészek és néptáncosok léptek fel, addig Magyar Péternél genderaktivisták.

Most lett világos a választóvonal: huszárokat akarunk vagy Csipke Józsikákat?”

– fejtette ki az elemző.

„Az is szembetűnő volt, hogy nem tudott új arcokat felmutatni, Nagy Ervin lépett fel újra, aki a baloldal bejáratott színésze, most már politikai aktivista, Bódis Kriszta, akit genderaktivizmusa miatt szintén ismert, hiszen ő az azonos neműek szerelmét hirdető gyerekkönyvek írója. A beígért új szakértők azonban még mindig sehol sincsenek” – mondta.

Az elemző arról is beszélt, hogy Magyar Péter rendre a saját ígéreteit sem tartja be.

„Az is nagyon látszik, hogy Magyar Péter a nők körében nem népszerű, hiszen úgy robbant be a köztudatba, hogy lehallgatta a saját feleségét, a korábbi barátnőjével is méltatlanul bánt és egy nő az ilyesmit nem felejti el. Ha ilyen a hozzáállása, akkor joggal gondolhatjuk azt, hogy lenézi a nőket és semmibe veszi őket. Ezért most nagyon próbál a nők körében megfelelni” – mondta Lajkó Fanni arra célozva, hogy a Tisza Párt elnöke a nőket is külön megszólította beszédében és arra kérte őket, hogy szüntessék meg a nő és férfi közötti szakadékot.