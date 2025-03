Hónapokra korlátozzák a forgalmat egy fontos dunai hídon

Március 17-től ismét jelentős útmunkálatokra kell számítani több gyorsforgalmi szakaszon, köztük a Pentele hídon is. A híd karbantartása része annak az országos projektnek, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) végez. A felújítás során kicserélik a hídsarukat és a dilatációs elemeket is, amelyek alapvető szerepet játszanak a szerkezet biztonságos működésében és stabilitásában.

Az 1. ütemben csak részleges lezárás lesz, mindkét irányba lehet majd haladni, a 2. ütemben kerül lezárásra a teljes híd, a 3. ütemben megnyílik a híd – részleges lezárással, de mindkét irányba lehet majd haladni.

A Magyar Közút arra hívja fel a figyelmet, hogy a Pentele híd lezárása hónapokra korlátozza a közlekedést az adott szakaszon, ezért javasolják, hogy az autósok időben tervezzék meg az útvonalukat, és készüljenek fel a forgalmi változásokra.

Az M8 Pentele híd felújítása miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani:

február 27.–április 28. között a déli oldalon félpályás lezárás lesz Dunavecse irányába,

április 29.–július 15. között teljes útzár lép életbe mindkét irányban,

július 16. – augusztus 29. között az északi oldalon félpályás lezárás várható Dunaújváros felé - írja az infostart.hu.

Március 17-től több száz kilométeren folytatódik a rekonstrukció

Az elmúlt két évben Magyarország gyorsforgalmi úthálózatán közel 9 millió négyzetméternyi új aszfaltréteg került kialakításra, beleértve az alapréteg cseréjét is. Ennek részeként 237 híd és felüljáró, valamint 40 pihenőhely kapott új burkolatot. A nagyszabású rekonstrukció idén is folytatódik, március 17-től újabb szakaszokon indulnak munkálatok. A tervek szerint 2025 végéig további 3,2 millió négyzetméteren korszerűsítik a burkolatot, ami a főpályák 16%-át érinti. Emellett 40 híd és 30 pihenőhely újul meg, többek között a Pentele híd szerkezeti elemeit is kicserélik, illetve az M7-es autópályán egy új gyalogos- és kerékpáros híd épül Velencénél.

A legnagyobb felújítási munkák az M3, M7, M1 és M35 autópályákon zajlanak majd, de további hét gyorsforgalmi úton is számítani lehet fejlesztésekre. Az érintett szakaszokról és a forgalmi változásokról a közlekedők előzetesen tájékozódhatnak az ÚTINFORM rendszerében és az MKIF Zrt. weboldalán.

A fejlesztések augusztus végéig befejeződnek, de a karbantartási munkák folytatódnak, hogy az utak hosszú távon is biztonságosak és kényelmesek maradjanak. A szervezők kérik a közlekedők türelmét és megértését az építkezések ideje alatt - írta az MKIF.