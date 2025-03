Magyar Péter barátnője is szerepel a Tisza plágiumgyanús klipjében – videó

A Tisza Párt elnöke kedden jelentette be közösségi oldalán, hogy egy párt alkot azzal a hölggyel, akit korábban asszisztenseként mutatott be.

A harmincas évei elején járó Sz. Ilona – vagy, ahogy a Tisza közössége ismeri a hölgyet, Ili –, tavaly július óta rendszeresen felbukkan Magyar fotóin:

láttuk már őket fűben ülni, vasútállomáson sétálni, Balaton-átevezésen a kamerába mosolyogni, Rost Andreával hármasban tükörben fotózkodni, körhintán ülni, és megtudhattuk azt is, hogy „Ili a legjobb asszisztens a világon”.

Felbukkan a hírhedt kampánydal klipben is

Az Origo azt is észrevette, hogy Magyar Péter új kedvese szerepel a Tisza kampánydalának klipjében is, a három lovas hölgy közül ő az egyik, de a március 15-ei Tisza-rendezvény színpada mögé kifeszített hatalmas molinón is életnagyságban szerepelt.

Magyar Péter barátnője a politikus mögötti molinón is feltűnt a Tisza Párt ünnepi rendezvényén

Ili a klipben akkor bukkan fel, amikor egyedül átlovagol a Szabadság hídon, majd amikor a három lovas hátuk mögött a tömeggel kiérkezik az Alagútból, majd átmennek a Lánchídon.

Ahogy arról az Origo beszámolt, a Tisza klipje rendkívül hasonlít a svéd Kent Då Som Nu För Alltid évekkel korábbi klipjére, még a Tisza elnöke, Magyar Péter sem titkolta, hogy "inspirálódtak". „Az alkotók mindig is inspirálódtak egymás munkáiból – ez nem másolás, hanem az alkotói folyamat része” - válaszolta Magyar Péter.

Magyar Péter barátnője a Tisza klipjében is feltűnik

A plágiumgyanú mellett a párt hívei sem fogadták kitörő lelkesedéssel az új dalt. A Tisza Párt Reddit-csoportjában sokan kínosnak („cringe”) nevezték a kampányzenét, és többen is kifejezték csalódottságukat.