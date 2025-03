Magyar Péter teljesen beállt a sorba: pontosan úgy jár el a háború ügyében is, ahogy a támogatói megparancsolják neki

Az előterjesztésben még az is szerepel, hogy még több fegyvert kell küldeni a hadszíntérre, és minden tagállamnak biztosítania kell a GDP-jének a 0,25 százalékát erre a célra. Ez Magyarország esetében legalább 200 milliárd forint. Egy többmilliárdos új alapot is létrehoznának az uniós költségvetésben a háború finanszírozására. De azt is követelik, hogy a nyugati fegyvereket orosz területen is be lehessen vetni. Miközben pedig elítélik Magyarországot a múlt heti vétója miatt, és ezzel összefüggésben a jövőben korlátoznák a tagállamok mozgásterét a katonai kérdésekben. Többek között azzal, hogy az egyhangúság helyett minősített többséget vezetnének be a döntéshozatalban