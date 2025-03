Magyar Péter bizalmasa is érintett a Fuzik-ügyben

Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy közösségük egyik korábbi vezetője újra visszatért közéjük. "Farkas Dezső is visszatér a fedélzetre és a TISZA Szigetek egyre bővülő, hazaszerető közösségének a munkáját fogja koordinálni és irányítani az eddigi csapattagokkal közösen” - írta emberéről Magyar Péter.

Felesége a Fuzik-ügy vádlottja

A Mandiner kiderítette, hogy Farkas Dezső egy céges kapcsolata révén és a feleségén keresztül is érintett a Fuzik-ügyben, ami az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb korrupciós botránya, és amelyben Horváth Csaba, Molnár Zsolt, Baja Ferenc és Tóth Csaba korábbi vagy jelenlegi szocialista politikusok is a vádlottak padján ülnek. Farkas Dezső felesége, F. Márta is a Fuzik-ügy vádlottja, akit az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádol. A vádirat szerint a költségvetésnek 97 millió forint vagyoni hátrányt okozó cégcsoport vezető tisztségviselőjeként követte el a bűncselekményt. A hatóságok szerint személyesen Farkas felesége volt az, aki a számlagyáras ügy elsőrendű vádlottjától, Fuzik Zsolttól átvette a visszahordott készpénzösszegeket. Mindezért több éves börtönbüntetést kért Farkas Dezső nejére az ügyészség.

Farkas ugyanakkor nem csak felesége révén kötődik a szóban forgó cégcsoporthoz. Ugyanis éppen Farkas volt az, aki átvette a bűncselekménnyel megvádolt F. Márta helyét az ügyben érintett vállalat igazgatóságában, azonban onnan néhány hete, nem kizárt, hogy éppen a korábbi cikkek hatására, távozott.

Drágán adták a Farkas-szemléletet

Farkas neve ugyanakkor nem csak céges kapcsolatai miatt érdemes említésre. Más zűrös ügyei is voltak a Tisza Szigetek koordinátorának, aki több furcsa szolgáltatást is kínált a honlapján. A „Farkas-szemlélet Kurzus” és a „Pénz energia workshop” nyomait később ugyan megpróbálta eltüntetni, de az internet nem felejt, így ma is fellelhető, hogy a honlapon korábban megtalálható információk szerint a kínált workshopján például „feloldották a pénzzel kapcsolatos félelmeket”. Akinek a pénzzel nem, de az életmódjával voltak problémái, azok pedig a „Farkas Szemlélet” nevű kurzus keretei között fejleszthették magukat. Mindezeket a szolgáltatásokat pedig nem kevesebb, mint potom 40 ezer forinttól kezdődően kínálta Magyar Péter bizalmi embere.