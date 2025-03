Deák Dániel: Magyar Péter elirigyelte a nemzeti konzultációt és udvarolt a genderaktivistáknak

Magyar Péter erőtlen, gyenge és ív nélküli beszédet tartott, emellett elirigyelte a nemzeti konzultációt is – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint a mostani rendezvénye egyben egy udvarlást is volt a Pride-féle világnak, hiszen a színpadon három genderaktivista is szerepelt.

Deák Dániel a gyorselemzését azzal kezdte, hogy a Tisza Párt elnöke egy meglehetősen erőtlen beszédet tartott, melyben a „jól ismert állításai fogalmazta meg, de azok között is csapongott, láthatóan nem volt jól felépítve a beszédének az íve”. Hozzátette, hogy a beszédét rontotta a rossz előadásmód és a sok baki is. Nem meglepő, hogy csak a legelkötelezettebb hívei jelentek meg, amire számíthatott is a támogatottságának csökkenését mérő közvélemény-kutatások után. Éppen ezért miután korábban a Hősök terén és a Széna téren is nagyon hézagos volt a tömeg, ezúttal a sokkal szűkebb Andrássy utat választotta, ahol a kevesebb ember is soknak tűnik a fotókon.” – írta. A vezető elemző mellett azt is kiemelte, hogy Magyar Péter bemutatta a nemzeti konzultáció másolatát is, azonban annak sincsen éle vagy fő üzenete, hiszen abban csak mindenféle ellenzék ígérgetést ollózott össze. Mindenről beszélt ezzel összefüggésben is, csak ami igazán fontos kérdés, arról nem: például támogatja-e például Ukrajna uniós tagságát, mi az álláspontja a fegyverküldés kapcsán a háborúba és így tovább…” – jegyezte meg. Ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy a színpadon előtte három genderaktivista is fellépett, egyikük még Pride-reklámarc is volt. A mostani rendezvénye egyben egy udvarlást is volt a Pride-féle világnak” – közölte Deák Dániel.

