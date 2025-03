Magyar Péter az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának szavazásán a saját előterjesztését sem vállalta fel, a politikus el sem ment Brüsszelbe, így nem is szavazott róla. Néppárti képviselőtársai viszont megszavazták a javaslatot. Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő egy fotót osztott meg arról, ahogy egy másik néppárti képviselő szavaz Magyar Péter névtáblája mögött.

„Ebben az előterjesztésben azt javasolta egyébként, hogy legyen egy uniós program, azzal a céllal, hogy a szántóföldeket alakítsák át legelőkké. Érvelésében sajnálkozott amiatt, hogy „nem a kívánt ütemben” hagynak fel a növénytermesztéssel. Az országjárásán vajon elmondta a gazdáknak, hogy szerinte mi a kívánt ütem?

Ugyanaz az eljárás ez, mint a múlt héten. Magyar Péter előterjeszt valamit, majd nem szavaz róla, a weberi frakció viszont teszi a dolgát, és szépen megszavazza, függetlenül attól, hogy az jó-e Magyarországnak.

Ugyanezt láttuk a háborús határozat ügyében. Előterjesztőként szerepelt a neve az eddigi legsúlyosabb háborús szövegen, majd fenyegetőzve letagadta, másra kente, miközben a frakciója zokszó nélkül megszavazta. Így néz ki a mindennapokban az, hogy a Tisza szépen beállt a sorba. S ez még akkor is így van, ha otthon folyamatosan letagadják. De hiába, ami Brüsszelben történik, már nem marad Brüsszelben” – írta Dömötör Csaba.

A fideszes politikus a héten számolt be Magyar Péter előterjesztéséről.

Egy olyan unió által finanszírozott programot javasol, amelynek célja a szántóföldek átalakítása legelőkké.

Ez első ránézésre talán nem tűnhet eget rengetőnek, de sokkal inkább az, ha ismerjük a körülményeket és a megdöbbentő kísérő érvelést. Az Európai Bizottság most már több dokumentumban is írásba adta, hogy átalakítanák az agrártámogatásokat, ennek egyik fő eleme a területalapú támogatások leépítése. A tervük megvalósulása azt eredményezné, hogy rengeteg olyan magyar gazdát zárnának ki a területalapú támogatásokból, akik most kapnak ilyet (Magyarországon jelenleg 150 ezer gazda kap) – írta Dömötör Csaba posztjában.