Nem sok esély van arra, hogy Magyar Péter neve tévedésből került volna a háborúpárti nyilatkozatra

A háborúpárti többség szerint ugyanis Európa jövője az ukrán csatatereken dől el. Fegyvert és lőszert szállítanának Ukrajnába, hogy fordítsanak a hadiszerencsén, valamint a magyar adófizetők pénzét is felhasználva egy új bankból pénzelnék Ukrajna újjáépítését. Ráadásul elvennék Magyarország vétójogát is, így a védelmi unió keretében a jövőben hazánkról nélkülünk is dönthetnének. Magyar Péter és a Tisza képviselői nem szavaztak a fentiek ellen.