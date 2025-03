Leleplezzük: Magyar Péter ezzel a trükkel akarja elkenni a botrányait

2025. március 12-én a Fidesz EP-képviselője, Dömötör Csaba kitette közösségi oldalára azt az információt, hogy Magyar Péter neve előterjesztőként szerepel egy olyan állásfoglaláson, ami az Ukrajnának nyújtandó támogatásai keretei között még több fegyvert küldene a frontra. Ezt követően a Tisza Párt elnöke is akcióba lendült, és azonnal megalkotta a saját narrációs tálalását, amely szerint egy hihetetlen összeesküvés áldozata lett. Ismét.

Mivel Magyar Péter eddig minden botrányt, rá nézve kínosnak vagy károsnak tételezett ügyet ugyanazzal a technikával akart elhárítani, mint ezt a legutóbbit, ezért pontokba szedtük a kárenyhítési eljárásának legfőbb mozzanatait:



• Nulladik lépésként összehív a témában egy sajtótájékoztatót (erre általában nem hívja meg azokat a médiumokat, melyektől nehéz, a narratíváját kikezdő kérdésekre számít).

• A sajtótájékoztatón első lépésben azonnal ítéletet hirdet, és kinyilatkoztatja, hogy az egész összeesküvés mögött a Fidesz áll.

• Majd második lépésként belengeti, hogy különböző hivatalos szervek segítségével kibogozza a szövevényes és példátlan összeesküvés szálait. Ennek a vizsgálatnak az eredménye pedig majd visszaigazolja (utólag) az előre kihirdetett ítéletét.

Miután napvilágra került, hogy az Európai Parlament – Ukrajnának még több fegyvert szorgalmazó – állásfoglalásán Magyar Péter neve is szerepelt, másnapra már össze is hívta a sajtótájékoztatót. Az esemény első perceiben kinyilatkoztatta, hogy a példátlan ármánykodás a „fideszes bűnözők” műve. Majd Magyar azt is hozzátette, hogy az ügyet a „francia rendőrség segítségével” vizsgálja majd ki.

Hol vannak a „magyar Watergate” vizsgálatának eredményei?

Ahhoz, hogy Magyar eljárásában ki tudjuk mutatni a rendszert, muszáj visszaugrani az időben – egészen 2024. november 10-éig. Ekkor Magyar sajtótájékoztatót hívott össze, és bejelentette, hogy példátlan összeesküvés áldozata lett. A Fidesz ugyanis a titkosszolgálatokkal együttműködve, a lakását, az autóját „betechnikázva”, Vogel Evelint kémnőként beszervezve és ráküldve, a nap 24 órájában megfigyelte.

„Bizonyítékként” pedig felmutatott egy kémtollat, amin keresztül egyenesen Rogán Antal – vagy esetleg a magán-titkosszolgálata – hallgatta le. Mindezt Magyar kész tényként közölte.

Egy héttel később pedig – újabb sajtótájékoztatón – azzal is előállt, hogy a „magyar Watergate” kivizsgálására „független, külföldi szakembergárdát” hoznak, akikkel átvilágíttatják a párt irodáit és Magyar Péter lakását. A sajtó kérdésére a Tisza elnöke azt is elárulta, hogy a „külföldi cégekkel” való átvizsgáltatás után „nyilván” lesznek feljelentések. Valamint ha a „független, külföldi szakemberek” megtalálják a fideszes lehallgatás nyomait, akkor a magyar hatóságokat is kihívják.

Eddig a pontig tehát Magyar hozta a kármentési technikájának mindhárom pontját: sajtótájékoztatót hív össze, amin bejelenti, hogy az összeesküvés mögött a Fidesz áll, és végül megígéri, hogy vizsgálatok bizonyítják majd (utólag) az állításait.

Csakhogy 2025. február 26-án elküldtük Magyar Péternek a kérdéseinket, melyeken keresztül azt szerettük volna megtudni, hogy pontosan melyik külföldi cégeket bízták meg az átvilágítással, mettől meddig vizsgálódtak Magyarországon, és végül milyen eredményre jutottak?