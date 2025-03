„Magyar Péter képviselői rövid pórázon vannak” – Kiszelly Zoltán a Tisza Párt botrányairól

– Mit jelez Farkas Dezsőnek a Tisza-szigetek országos koordinátorának távozása Magyar Péter pártjából? A pártépítés kudarcát, személyes ellentéteket? Mire lehet következtetni a párt eddigi és további működése szempontjából a párt egyik fő szervező emberének a távozásából?

– A történtekből az látszik, hogy nem nagyon maradnak meg Magyar Péter mellett mások, ebből is látszik, hogy ez továbbra is egy one man show. Igazából nem nagyon látszik, hogy felépítenének más embereket.

Magyar Péter nem is igyekszik, hogy másokat is felépítsen. Látjuk, hogy rövid pórázon vannak a képviselői, nem nyilatkozhatnak.

Eleve „agyhalottnak” tartotta őket, meg „Soros bérencnek”, tehát nincs jó véleménnyel a saját közvetlen munkatársairól sem. Emellett azt is látni kell, hogy Magyar Péter nem nagyon bírja a kritikát. Amikor azt mondta Radnai Márk, hogy Magyar Pétert talán „nem tanították meg szeretni”, akkor utána őt is takaréklángra tették. Ugyanakkor a most távozó Farkas Dezsőnek egy valóban nehéz feladat lehetett a Tisza-szigeteket koordinálni, mert ezekbe a szél minden irányából fújta össze az embereket. Balosokat, jobbosokat, új és régi ellenzékieket, akik között nagyon nehéz lehet egyensúlyt tartani. Magyar Péter pedig egyszerre mindenkit meg akar tartani. Lehet, hogy Farkas Dezső nem volt képes megbirkózni ezzel a feladattal.

De a távozásában az is szerepet játszhatott, hogy Farkas Dezső személye és felesége, illetve annak az üzleti érdekeltsége miatt a korábbi SZDSZ-es, fővárosi SZDSZ-es üzleti körökkel is összeér.

Magyar Péternek tehát már kezdhetett kínossá válni, hogy a korábbi fővárosi SZDSZ-es üzleti körökhöz is kapcsolódik a párt főszervezője.

– Akkor Farkas Dezső távozása annak is lehet a jele, hogy nő a feszültség és egyre nagyobb a baj a Tisza Párton belül a világnézeti megosztottság vagy például az ó-ellenzékkel való együttműködésnek a megítélésbeli különbségei miatt?

– Magyar Péter pártján belül feszültséget kelthetett az, hogy az ó-baloldal most kicsit magára talált a Pride témával, ahogy az is, hogy Gyurcsányék az újpesti időközi választáson viszonylag jól szerepelt.