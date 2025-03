Magyar Péter főtanácsadója offshore cégekben is érdekelt

Mint arról már korábban az Origo is beszámolt, B. Ágnes villámkarriert futott be a Tisza Pártban és mostanra Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa lett. B. Ágnesről korábban már kiderült, hogy összefogna Gyurcsánnyal, majd hogy Iváncsán munkásszállónak adja ki direkt erre a célra vásárolt ingatlanát. Most még ennél is súlyosabb dolgoki láttak napvilágot Magyar bizalmi emberéről, aki offshore cégekben érdekelt, és diáklányokat prostitúcióra ösztönző üzlettársa is volt.

B. Ágnes először a Tisza Párt call centerét vezette, majd első körben ő szűrte a lehetséges egyéni képviselőjelölteket azzal a céllal, hogy egy olyan gondosan előkészített, szűkített listát készítsen a pártelnöknek, amiben már csak megbízható nevek szerepelnek, akik közül Magyar kiválaszthatja majd a végső befutókat a 2026-os parlamenti választás előtt.

Mint kiderült, B. Ágnes is támogatná az ellenzéki összefogást, tehát még Gyurcsánnyal is összefogna, mert úgy látja, a Tisza nincs abban a helyzetben, hogy megengedhesse magának a többi pártra leadott szavazatok elvesztését az egyéni választókerületekben. B. Ágnesről az is kiderült, hogy 2023-ban direkt azzal a céllal vásárolt meg egy ingatlant Iváncsán, hogy azt majd az akkumulátor gyárban dolgozó külföldi vendégmunkásoknak kiadja. Magyar bizalmasa már egész fiatalon elnyerte a Soros Alapítvány ösztöndíját, amelynek révén egy amerikai utazáson is részt vehetett.

Nagyon fiatalon kapott Soros ösztöndíjat. Fotó: Internet

A Mandiner, ami tényfeltáró cikksorozatban foglalkozik a Tisza Párt elnökének legfőbb bizalmasával, legújabb cikkében azt írja, hogy B. Ágnes több offshore cégben is érdekelt. 2014-ben az Egyesült Államokban, Floridában alapított cég, a Barabor LLC egyik vezetője volt, és a helyi cégadatbázis szerint az Orlandótól nem messze fekvő Rockledge városában élt. Feltehetően Amerikában ismerte meg későbbi cégtársát, a norvég Sigurd Henrik Vedalt, akivel később számos zűrös vállalkozásban voltak közösen érintettek. A férfi egyik cége, a Vedal Media LLC ugyanis szintén Floridához köthető.

A Gattyán György érdekeltségébe tartozó, luxemburgi székhelyű Docler Holdingnál dolgozott. Fotó: Internet

Amerikai kalandja után Magyar bizalmasa hazatért, és 2016 és 2017 között a Gattyán György érdekeltségébe tartozó, luxemburgi székhelyű Docler Holdingnál dolgozott, amelynek legismertebb szolgáltatása az élő, interaktív pornográf tartalmakat közvetítő LiveJasmin.com.