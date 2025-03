Menekültek Magyar Péter emberei, amikor a Pride-ról kérdeztük őket – videó!

Több botrány is megzavarta a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését, minderről ide kattintva olvashat.

A videónk elején az látszódik, hogy Magyar Péter már „testőröket” is állít a képviselői mellé, akik a mai ülésnap kezdete előtt akadályozták a sajtó munkáját. Munkatársunk azt tapasztalta, hogy az aktivisták elé álltak, sőt egyikük riporterünk pulóverét is megragadta, majd visszahúzta.

A „tiszás testőrség” néhány tagja látszódik Bohár Dániel, a Megafon influenszerének videójában is:

Mint ismert a Tisza Párt újra jelölni akarja az egyik fővárosi közalapítvány élére Bódis Krisztát, a Csipke Józsika című LMBTQ-mesekönyv szerzőjét, ám ezúttal Horváth Krisztina néven.

A közgyűlés amúgy a Pride támogatásáról szóló javaslat vitájával kezdődött, ahol a Tisza képviselői ismét nem foglaltak állást és nem szavaztak.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy Baranyi Krisztina arról beszélt, hogy a Pride melletti kiállás miatt „szivárványba kell öltöztetni Budapestet".