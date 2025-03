Magyarország támadás alatt áll – Mi jelent veszélyt a magyar szuverenitásra és szabadságra?

Az Igazságháborúk, Szuverenitás és Szabadság elnevezésű konferencia nyitó beszédében Szántó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a média helyzete az nem csupán kulturális kérdés, hanem nemzetbiztonsági és szuverenitási ügy is, különösen a külföldi befolyás miatt.

Az Alapjogokért Központ vezetője szerint ugyanis Magyarország mindig is küzdött függetlenségéért, és ma is szembe kell szállnia a „birodalmi törekvésekkel”, amelyeket Brüsszel és a globális, neoliberális elitek képviselnek. Szerinte Magyarország példát mutatott a világnak abban, hogyan lehet ellenállni a brüsszeli és woke-ideológiai nyomásnak, és ez a „lázadás” mostanra átterjedt már más országokra, például az Egyesült Államokra is.

Igazságháborúk IV. - Szuverenitás és szabadság címmel konferencia Budapesten Fotó: Máthé Zoltán / MTVA -

Ne feledjük, a neoliberális birodalommal szembeni lázadást mi magyarok, a magyar jobboldal indította el elsőként a világon. És bár a magyar jobboldal már 2010 óta kormányunkban ez a 15 év, az elmúlt 15 év maga a lázadás. Igen. Mi magyarok mutattunk példát, hogyan dacolhat egy nemzet a brüsszeli elittel, az új gyarmatosítókkal, akik ugyanabban a woke-ideológiai egyenruhában próbálnak kényszeríteni minden egyes európai nemzetet

– mondta Szántó Miklós, aki emellett bírálta a globalista, liberális elitet, amely a külföldről finanszírozott politikai befolyás révén a médián keresztül próbálja manipulálni a közvéleményt.

Az ellenfél bástyái persze Brüsszelben még most is állnak, de a mi lázadásunk is tart még, és addig fogjuk folytatni, amíg nem hagyják, hogy egy szuverén ország polgáraiként úgy éljünk, ahogy mi akarjuk. Ehhez ki kell fejlesztenünk a magyar soft power képességét. Ez egy ország képessége arra, hogy kultúrája, politikai eszméi és stratégiáiból fakadóan befolyással bírjon a világban zajló dolgok folyására, amit a szuverenitás és szabadság párti politikusok, elemzők, újságírók és influenszerek együtt érhetnek el

– tette hozzá az Alapjogokért Központ főigazgatója, így buzdítva összefogásra annak érdekében, hogy Magyarország megőrizhesse függetlenségét és önrendelkezését.