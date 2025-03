Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Ki nyerte a napot? Mráz Ágoston Sámuel elemez

Magyar Péter vesztett a lendületéből, vagy most kap csak igazán erőre? A tőzsdei ügyek, az uniós parlamenti botrány mennyire kezdi ki a népszerűségét? A Patrióta Youtube-csatornája szerint Orbán Viktor visszavette a kommunikációs kezdeményezést, melyre muszáj valamit válaszolnia a Tisza párt vezetőjének. A műsorban Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával elemezték Magyar Péter beszédét, melyből az is kiderült, hogy a politikus milyen témákat került kínosan, valamint szót ejtettek a mellette feltűnő aktivistákról is.

