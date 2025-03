Megfutamodott a rasszista botrányba keveredő baloldali képviselő

A kisebbség védelmében tett nyilatkozatot is elfogadták

Bár a februári újbudai közgyűlésen a képviselők egy, a kisebbség védelmében tett nyilatkozat elfogadásáról is tárgyaltak volna, Varga Gergő DK-s képviselő kérésére azt szavazták meg a képviselők (a Fideszes képviselők és Dr. Kiss László polgármester kivételével), hogy levegyék napirendről a nyilatkozat elfogadását. A keddi képviselő-testületi ülésen végül a DK-s Varga Gergő által beterjesztett, nyilatkozatot fogadták el az ügyben a képviselők.

Elképesztő hangnemben szidták a cigány kisebbséget

A botrányt kavaró felvétel januárban látott napvilágot.

„Ez azt jelenti, hogy minden szocialista rasszista?” – kérdezi valaki a felvételen, mire felvilágosítják, hogy „Gyuri is rasszista, Gyuri utálja a cigányokat”, itt vélhetően Újbuda szocialista alpolgármesterére, Hintsch Györgyre utalnak. Ekkor kérdezni meg valaki felvételen Tóth Mártontól, hogy ugye ő is utálja a cigányokat, mire Tóth helyeselve azt válaszolja: „Én nagyon!” Ugyanezen a felvételen hangzik még el ez is, hogy „Valahol a cigány is ember”, majd Tóth Márton még azt is kifejti, hogy van egy barátja, aki akkor sem fekszik le „cigány csajjal, ha az jó nő”. Tóth Márton a leleplező felvétel nyilvánosságra kerülése után elismerte, hogy ő hallható rajta.

Tóth Mártonról később újabb videók is kiszivárogtak. Az egyiken például egy labdát pörget, miközben állati módon üvölt az önkormányzati képviselő, egy másik felvételen egy késsel hadonászik a férfi, egy harmadikon pedig azon poénkodik, hogy „tölt egy kis mérget a gyermekeknek”. A politikus, bár a rasszista kijelentéseit elismerte, a felvételeken látható zavart viselkedésre sosem adott választ.

„Értetlenül állunk a dolog előtt, hogy miért nem mond le!”

„Tóth Márton elképesztő kijelentéseket tett, hétről hétre kerültek elő olyan hangfelvételek, amelyeken először a cigány kisebbséget szidta elképesztő hangnemben, utána kissé fenyegetőzött, utána méreggel akart valakit leitatni. Ezekről nem is csak hang, hanem képi anyag is megtalálható az interneten. Végül pedig napvilágot látott egy olyan hangfelvétel, ahol a náci Németország egyik katonai indulóját énekli, nem is egyszer, hanem több különböző eseményen. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy egy közéleti szereplő így viselkedjen, és értetlenül állunk a dolog előtt, hogy miért nem mond le a képviselői mandátumáról” – nyilatkozta az esetről az Origonak Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos.