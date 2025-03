Meghalt a gödi tenyésztő, 24 gyönyörű német juhászkutya vár gazdira

- 24 fajtatiszta kutyus a tragikus hirtelenséggel elhunyt tenyésztőtől került a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítványhoz.

- Márkusznak szerencséje volt, máris új otthonra talált, elárvult társai között akad 1600 euró értékű, nemzetközi szépségverseny- győztes kutya is.

Izgatott csaholástól hangos a Gomba határában a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány állatotthona. De rögtön elnémul a több tucat gazdára váró német juhászkutya, amikor Mihály, a gondozójuk csendet kiált.

Számtalan hűséges szempár vágyakozva figyeli, amint István és Mariann felcsatolja a vadonatúj hámot és a pórázt a meseszép, 10 hónapos Márkuszra.

Egy Fejér vármegyei falucskából jöttek ezért az elárvult kölyökkutyáért, a gazdája Gödön élt, de sajnos meghalt.

A párom a nőnapra nem virágot vagy bonbont kért, hanem azt, hogy hozzam el Gombára, mert szeretne gazdára váró kutyusokat sétáltatni. Rögtön beleszerettünk Márkuszba

– meséli István, míg párja, Mariann a papírokat intézi.

„Kölyök létére nyugodt volt, de nagyon vágyott a dögönyözésre, a simogatásra. Hamar eldöntöttük, hogy örökbe fogadjuk. Otthon egy hatalmas kert várja őt, hosszú sétákra visszük majd, no meg a kutyasuliba. Ha este elmegyek majd horgászni, a párom nem marad egyedül, Márkusz majd vigyáz rá.”

Közben Mariann is visszaér, a kölyökkutya új gazdáival elindul az autóhoz. „Lehet, hogy hamarosan visszajövünk egy másik kutyust megsétáltatni” – jelenti ki sejtelmesen a nő. Majd várakozva Istvánra néz, aki nem szól semmit. De mindennél beszédesebb, hogy mosolyogva bólint.

Márkusz beugrik a kocsiba, még nem sejti, hogy nemcsak rá, de mindhármukra új kalandok, élmények várnak.

Körbenézünk. Szebbnél szebb német juhászkutyák szaladgálnak a kennelekben.

24 fajtatiszta kutyus a tragikus hirtelenséggel elhunyt tenyésztőtől került ide, mert a családja nem tudta vállalni a gondozásukat. Köztük a négyéves Nyafi, aki nemzetközi szépségversenyt (CACIB) nyert, az értéke 1600 euro.

Most társaival ő is gazdira vár. Oldalt konténerek sorakoznak, az egyikben Mihály lakik, állatgondozó. Éjjel-nappal felügyeli az elárvult kutyákat, ha a történeteikről mesélne, abból száz könyvet is lehetne írni.