Menczer Tamás: Balliberális ellenfeleink a multik oldalára álltak!

Menczer Tamás közösségi oldalán posztolt arról, hogy a balliberálisok a multik oldalára álltak.

„Gyurcsány Ferenc és Brüsszel Péter is támad bennünket azért, mert korlátozzuk a multik profitját, és megvédjük a magyar embereket az indokolatlan áremelésektől.

Ők, mármint Gyurcsány és Brüsszel Péter, ÁFA-csökkentést akarnak, de az ÁFA-csökkentés valójában a multiknak jó.

Az ÁFA csökken, az árak maradnak. Hiába csökken ugyanis az ÁFA, az árak nem csökkennek, az ÁFA-csökkentést lenyelik a multik, a pénz a kereskedőkhöz kerül, nem az emberekhez. Amit Gyurcsány Ferenc és a diszkóliberális Brüsszel Péter akar, az a multiknak jó, az embereknek meg rossz. Ezzel szemben amit mi teszünk, az valóban árcsökkenéshez vezet” – osztotta meg Menczer Tamás.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor kedd reggel jelentette be, hogy 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a tíz százalékot. „Minden olyan élelmiszer esetében, ahol az árrés elszállt, az árakat csökkenteni kell, úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10 százalékkal haladja meg a beszerzési árat. Ezt ellenőrizni is fogjuk. Ezeket az intézkedéseket március közepén vezetjük be, és május végéig tartjuk hatályban. Akkor felülvizsgáljuk és, ha szükséges folytatjuk is. A túlzott és indokolatlan áremeléseknek véget fogunk vetni” – jelentette ki Orbán Viktor.