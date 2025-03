Menczer Tamás: Rendkívül károsak azok a döntések, amelyeket Brüsszelben hoztak – videó

Az egyetlen út, amit most látnak, szerintem az az, hogy padlógázzal mennek tovább abba az irányba, amelybe eddig is haladtak. Ugyan az rossz, az irány rossz, de mégis, mint egy részeg sofőr, elvesztve a kontrollt az autó és saját maga felett, padlógázzal mennek abba az irányba, amely biztonság szempontjából gazdaságilag és minden szempontból tönkretette vagy rombolta eddig is Európát, és rombolná a jövőre nézve is