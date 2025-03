Menczer Tamás: Magyar Péter átment az elmebeteg kategóriába

Azért azt mindketten tudjuk, és a kedves nézők is, hogy a magyar politikában azért néhány gátlástalan hazudozót, néhány ilyen gumigerincű csávót, hölgyet láttunk már, azért Gyurcsányon edződtünk, ismerjük a Momentumot, tehát azért láttunk már ezt-azt. És ebben a kategóriában volt, vagy ott kezeltük Magyar Pétert is némi jóindulattal. De most, amikor elkezdett zebrázni, akkor átment Zsolt, átment az elmebeteg kategóriába. Tehát ezzel a zebrás sztorival, ő a gátlástalan hazudozókból átment az elmebeteg kategóriába.