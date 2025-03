Menczer Tamás: Weber parancsol, Péter végrehajt!

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója így folytatta: „És mindenképpen, minden áron be kell és be akarják bizonyítani, ha kell, az eredmény meghamisítása árán is, hogy a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát.”

Sőt Brüsszel Péter fel is szólította már a kormányt, hogyha ez kiderül, hogy a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát, azt a kormány fogadja el.

Mi azonban azt gondoljuk, hogy erről nem Von der Leyennek, nem Webernek kell döntenie, hanem a magyaroknak egy véleménynyilvánító szavazás során

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Hozzátette: „A Tisztelt Ház engedje meg, hogy visszautaljak én is a tegnapra (vasárnap).

„A szurkolók kiírták a lényeget: »Azt, hogy honnan jössz, soha ne feledd, koronás címer a szíved felett.« Nekünk ez a legfontosabb.”

„Sajnálattal látjuk, hogy a Tisza Párt a kék-sárgát választotta. Mi maradunk a piros-fehér-zöldnél” – zárta beszédét Menczer Tamás.