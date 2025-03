Menczer Tamás: Magyarország a szabadságért harcol a brüsszeli birodalommal szemben

Megharcoltunk már birodalmakkal a történelem során, és most is itt áll előttünk egy új birodalom, a szivárványos brüsszeli birodalom, amely el akarja venni a békénket, a biztonságunkat és a gyermekeink jövőjét. Sőt, át akarja nevelni a gyermekeinket, és még a pénzünket is el akarja venni