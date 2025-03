Miért dőlt kardjába Brüsszel az óraátállítás ügyében?

Mint ismert, az Európai Bizottság 2018-ban széles körű konzultációt indított az óraátállítás megszüntetéséről, amelyben több mint 4,6 millió ember nyilvánított véleményt. A válaszadók több mint nyolcvan százaléka támogatta az óraátállítás eltörlését, ezért az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy 2021-től szűnjön meg az óraátállítás, és ezt megelőzően minden tagállam maga dönthessen arról, hogy a nyári vagy a téli időszámítást választja állandó időzónaként.

Az Európai Parlament támogatta a javaslatot.

Az unió tagállamai között végül nem tudtak megegyezni, így marad a mostani rendszer.

Óraátállítás ügyében sem sikerült előrelépnie az EU-nak

Még dönteni fog erről az Európai Parlament

Az Európai Parlament 2019-ben támogatta az óraátállítás megszüntetését célzó bizottsági javaslatot, a kezdő dátumot 2021-ben határozta meg. A képviselők további egyeztetésre kérték az Európai Bizottságot és a tagállamokat az egységes piac zavartalan működését biztosító összehangolt döntés érdekében arról, hogy a továbbiakban a téli vagy a nyári időszámítás legyen érvényben egész évben. A javaslattal kapcsolatban elfogadott tanácsi álláspont azóta nem született, azt napirendre sem tűzték – közölte korábban az Energiaügyi Minisztérium az Origóval.

Mivel előrehaladás nem történt és megállapodás nem várható, az Európai Bizottság korábbi javaslata visszavonását irányozta elő az idei munkaprogramjában. Mielőtt a Bizottság végleges döntést hoz, ki kell kérnie a Tanács és az Európai Parlament véleményét.

A minisztérium hozzátette, Magyarország álláspontja a kezdetektől az, hogy ebben a kérdésben csak egységesen lehet dönteni és intézkedni. A tagállamokban alkalmazott eltérő gyakorlatok indokolatlanul, aránytalan mértékben nehezítenék meg az emberek életét, az európai vállalkozások működését.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója arra mutatott rá, hogy korábban az energiafelhasználás, illetve annak csökkenése került kiemelésre az óraátállítás kapcsán. Később tanulmányok bebizonyították, hogy minimálisak ezek a hatások, vagy éppen károsak. Számos esetben növekszik az energiafelhasználás, ugyanis a sötétebb reggelek és a hosszabb esték miatt több elektromos áramot kell felhasználnunk. Az USA Energiaügyi Minisztériuma szerint például mindösszesen 0,03 százalékos megtakarítás érhető el az átállítással. Egyéb tanulmányok is bizonyítják, hogy érdemi hatás nincs. Alapvetően ma már a hét minden napján, reggeltől estig használunk energiát valamilyen formában.

Igazából az óraátállítás a klasszikus példája annak, hogy ha valami jól fest elméletben, az nem biztos, hogy ténylegesen úgy van a gyakorlatban is.

A kutatási igazgató azt is kiemelt, hogy az óraátállítás utáni napokban, hetekben csökken a munka termelékenysége. Ez különösen hangsúlyos akkor, amikor tavasszal elveszítünk egy órát. A szállítás és szállítmányozás is „megszenvedi” ezt az időszakot, ugyanis extra odafigyelést igényel az esetleges érintett szállítmányok menedzselésére. A leghangsúlyosabb tényező pedig talán az adminisztratív és koordinációs tervekben jelentkezik.

Ma már a közgazdászok inkább úgy látják, hogy több a hátránya, mint az előnye.

A világ nagy részén nincs óraátállítás

Nem csak Európában övezi nagy vita az óraátállítás kérdését. Az Egyesült Államokban is állandóvá tennék a nyári időszámítást. Azonban ahogyan az öreg kontinensen, ott sem tudott eddig kialakulni egy konszenzus a témában. Az USA-ban azonban nem olyan homogén a rendszer, mint az EU-ban, ott több olyan állam is van, ahol nincs óraátállítás. Emellett a világ számos országa is kimarad a téli és nyári időszámítások váltakozásából, így egész Ázsiában és Afrika nagy részén, vagy éppen Izlandon sincs óraátállítás.