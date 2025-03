Miért találkoznak multik képviselőivel a tiszás EP-képviselők?

A blog emellett megemlítette Kollár Kingát is, aki szintén előszeretettel találkozik olyan multinacionális pénzintézetekkel, például a Raiffeisen Bankkal, a Revoluttal, a Generali biztosítóval, a Mastercard Europe-pal és a Prime Collateralised Securitiesszel. Ezek a cégek szintén milliókat költenek lobbitevékenységre, és gyakran az ő érdekeik érvényesülnek pénzügyi kérdésekben. Lakos Eszter pedig a kutatási, energiaügyi és ipari bizottságban ül, így ő is rendszeresen egyeztet nagy amerikai multinacionális cégekkel, többek között az Intel Corporation, ExxonMobil, General Electric, Qualcomm, Johnson & Johnson, Mastercard Europe, valamint az európai Airbus képviselőivel. Emellett jelentős gyógyszeripari cégekkel is találkozott, például a dán Novo Nordiskkal.

Lakos Eszter a külföldi multinacionális cégeken túl találkozott egy német szervezettel is, a Stiftung Wissenschaft und Politikkal, európai szuverenitás és európai autonómia kérdésében. A Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), magyarul Tudomány és Politika Alapítvány, egy német kutatóintézet, amely nemzetközi politikai és biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozik. Fő feladata, hogy a német Bundestagot és a szövetségi kormányt tanácsokkal lássa el kül- és biztonságpolitikai ügyekben, saját gyakorlati kutatásai alapján. Ezt a német alapítványt szinte kizárólag csak a német kormány pénzeli, és olyan tanulmányokat írnak, amelyben azt bizonygatják, hogy az Európai Unióban vissza kell állítani a német hegemóniát. Az alapítvány szponzorai között a blog talált multicégeket is, például a British Petroleumot vagy a Deutsche Bankot.

A Tűzfalcsoport rajtuk kívül még több EP-képviselőnek naptárát is megnézte, azonban úgy látják,

az Európai Parlamentben nem szokványos, hogy mezei EP-képviselők ilyen aktívan találkoznának nagy multicégek képviselőivel.

Így a blog feltette azt a kérdést, hogy „Magyar Péter emberei vajon miért egyeztetnek ennyit multik képviselőivel”?

