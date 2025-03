Mutatjuk a legnagyobb baloldali botrányokat az Országgyűlésben

Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke (középen) a házelnöki pulpitusra vezető lépcsőt elálló ellenzéki képviselőkkel beszél az Országgyűlés plenáris ülésének kezdete előtt 2018. december 12-én. MTI/Soós Lajos Forrás: MTI/Soós Lajos

Trágár feliratok

Hadházy Ákos már a 2014-18-as ciklusban is a parlamenti bojkott mellett erőszakoskodott, mondván, hogy nem ez a legalkalmasabb helyszín a Fidesz elleni küzdelemre. Persze, az esküt lopva letette, hogy a fizetését megkapja, de aztán a legritkább alkalommal járt be a munkahelyére. 2021-ben mindössze kétszer ment be, a négy év alatt pedig háromszor szólalt fel, abból kétszer saját mentelmi ügyében. Amikor éppen bent volt, akkor többnyire provokatív akciókkal próbálkozott.

2019 októberében általa gyártott táblákkal igyekezett megzavarni az Országgyűlés működését, többek között a "Lónak a faszát" feliratú lapot emelt a magasba. Kövér László az esetet követően kezdeményezte Hadházy Ákos tiszteletdíjának csökkentését, továbbá 329 ezer forintos pénzbüntetést rótt ki rá. A történtek következtében a képviselők szigorították a házszabályt, és rendbontás esetére emelték a büntetési tételeket,.

Mindez nem különösebben rázta meg Hadházyt, aki pontosan ott folytatta, ahol abbahagyta.

Forrás: MTI/Kovács Tamás

Tudatos provokáció

Nemcsak Hadházyt hagyta hidegen a házszabály szigorítása, hanem Jakab Pétert is, aki immár pártelnökként használta balhézásra az Országgyűlést.

Közvetlenül a 2020 októberében megtartott borsodi időközi választást után provokáció céljából egy zsák krumplit vitt be a parlamentbe. Jakab azért volt dühös, mert az összbaloldal támogatásával induló, jobbikos Bíró László simán kikapott a fideszes Koncz Zsófiától.