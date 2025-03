Mutatjuk, hol és mikor fog esni a héten

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Hétfő

Erősen felhős vagy borult idő várható, sok helyen esővel, záporokkal – délelőtt országszerte, délután főként keleten. Néhol jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A szél időnként megélénkülhet, iránya változó lesz. A hőmérséklet délután a tartósan esős területeken mindössze 11 fok körül alakul, míg délkeleten akár 20 fok is lehet.



Kedd

Az eső elvonulása után napközben változóan felhős időre számíthatunk, többfelé kisüt a nap. Ugyanakkor helyenként továbbra is kialakulhat zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti, keleti szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, kellemes tavaszi idő várható.



Szerda

Délelőtt esős időre van kilátás, míg délután szakadozik a felhőzet, és előbukkan a nap. Az északi szél többfelé lesz élénk. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.



Csütörtök

Változóan felhős idő valószínű, inkább csak elszórtan fordul elő zápor. Az ÉK-i szél többfelé megélénkül. 12 és 19 fok között várható a csúcsérték.



Péntek

Erősen felhős vagy borult idő várható, délutántól több helyen esővel. Az északi szél sokfelé megerősödik, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 13-14 fok körül valószínű.