Mutatjuk, mennyibe kerülne Ukrajna csatlakozása a magyar családoknak

A Századvég "Az orosz-ukrán háború és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának költségei Magyarország szempontjából" – című elemzést adott ki a weboldalán. Megvizsgálták Ukrajna csatlakozásának a magyar gazdaságra gyakorolt hatását.

Megállapítható, hogy a jelenlegi helyzetben keleti szomszédunk felvétele az EU-ba jelentős költségekkel járna, így a csatlakozás körüli kérdések részletes vizsgálata indokolt

- írják.

Az elemzés első részében azt mutatják be, hogy eddig milyen költséggel járt az orosz-ukrán háború. A konfliktus kitörése leginkább három területen érintette negatívan a magyar gazdaságot.

Az ukrán háború eddigi költségei

A gázimporton keletkező költségek következményeképpen a magyar gazdaságban 6386,3 milliárd forint extra kiadás keletkezett „háborús felárként”.

A geopolitikai kockázatok és az inflációs sokk eredményeként a referenciának tekintett 5 éves állampapírok hozama a korábbi 2 százalékos értékkel szemben a 4 és 6 százalék közötti tartományba emelkedett, így

az új finanszírozás bevonása 1968,9 milliárd forinttal drágult.

Az EU szankcióira válaszként az orosz fél is korlátozásokat vezetett be, amely a hazai kivitelt is érintette:

a magyar cégek a háború három éve alatt összesen 695,8 milliárd forinttal kevesebb terméket adtak el az orosz piacon.

Fotó: Századvég

Ukrajna csatlakozásának jövőbeli költségei

A Századvég elemzéséből kiderül, hogy amennyiben Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz, a jelenlegi szabályozások alapján Magyarország jelentős pénzügyi terhet viselne. Így a becslések szerint

hazánk 110 milliárd forinttal kevesebb támogatásban részesülne az EU kohéziós és agrárpolitikájából.

Köszönhető ez annak, hogy Ukrajna Európai Unióhoz történő csatlakozása számottevően átalakítja a támogatási keretrendszert. Elemzésük során a Közös Agrárpolitika és a Kohéziós Alapok kifizetéseit tekintették át. A számításaik alapját az Európai Parlament által 2025. január 22-én közzétett jelentés adja.

A szerzők Ukrajna csatlakozásának teljes költségét 11-20 milliárd euró közé teszik.

A tanulmány alapján kiszámították Ukrajna csatlakozása következtében átalakuló allokációt az egyes tagállamok, így Magyarország esetében is.