Mutatjuk Orbán Viktor legújabb bejelentéseit – élőben a rádióinterjú

A kormány a szerdai ülésen meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank új elnökét, aki ismertette a jegybank prognózisait, és azokat a folyamatokat, amelyek a számok mögött állnak, a kormány és a jegybank is 4,5 százalékos inflációval számol az idei évben, ezért kiegészítő nyugdíjemelést fognak végrehajtani - jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy 1,3 százalékos nyugdíj-kiegészítést vezetnek be. Az emelést döntően novemberben folyósítják, ami egy átlagos nyugdíj esetében körülbelül 40 ezer forintot tesz ki – mondta a Miniszterelnökség vezetője. A tárcavezető szerint az árrésszabályozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, eredményes volt.