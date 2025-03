Megszólalt az Origónak a miniszter, jó híreket mondott a veszélyes járvánnyal kapcsolatban

Az EU így jóváhagyta azt, hogy a kisbajcsi szarvasmarha telep és annak 10 kilométeres körzete korlátozott terület, amelyben az uniós jogszabályok által előírt felszámoló és korlátozó intézkedéseket kell végrehajtani. Ez azt is jelenti, hogy ezen területen kívül a tagállamok nem vezethetnek be korlátozó intézkedéseket hazánkkal szemben, melyre a bizottság fel is hívta a figyelmet a határozat megjelenésekor. Mivel minden szabályt és előírást betartottunk, ezért a regionalizáció elve életbe lépett, és például Lengyelország is visszavonta a behozatali korlátozásokat.