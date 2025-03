Nagyon jó hírt kaptak a háromgyermekes édesanyák

Benyújtották a háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők pénteken. Az Országgyűlés honlapjára is felkerült indítvány szerint a háromgyermekes anyák munkából származó jövedelmeikre idén október 1-jétől érvényesíthetnék az adómenteséget.

A kedvezmény független az anya életkorától.

Ők vehetik igénybe a kedvezményt

A javaslat alapján három gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekei után családi pótlékot kap vagy korábban 12 éven át jogosult volt erre a juttatásra, illetve az is, akinek jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg. A kormánypárti képviselők által jegyzett előterjesztésben azt írták:

az szja-mentesség bevezetésének elsődleges célja a gyermekes családok anyagi támogatása, az anyák megbecsülése és terheik csökkentése életkortól függetlenül.

Fontos, hogy a gyermeket vállalók semmiképpen se kerüljenek hátrányba azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket. Az intézkedés közvetetten a nők gyermekvállalását is ösztönözheti - áll a törvényjavaslatban. Az indoklásban az előterjesztők jelezték, hogy a három gyermeket nevelő anyák szja-menteségét a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének jelenleg hatályos feltételeivel megegyezően vezetik be.

Családi adóparadicsom

Korábban Orbán Viktor kormányfő bejelentette, hogy Magyarország családi adóparadicsom lesz:

A két- és háromgyermekes anyák végérvényesen szja-mentesek lesznek. A háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, míg a kétgyermekeseknél két lépcsőben 2026 januárjától.

Először is érdemes leszögezni, hogy most tulajdonképpen a négygyermekes anyák szja-mentességének kiterjesztése történik meg a három-, illetve kétgyermekes anyákra is. A magyar adórendszer már 2020-tól élethosszig tartó személyiadó-mentességet biztosít azoknak az édesanyáknak, akik négy vagy több gyermeket nevelnek.

Már akkor felmerült, hogy a kormány ki fogja bővíteni a háromgyermekes anyák részére is a lehetőséget, de az abszolút új elem, hogy a kétgyermekesek is bekerültek a programba. Merthogy a négy vagy több gyermeknél járó adómentesség kedvezményére jelenleg mintegy 65-70 ezer anya jogosult Magyarországon, aminek az éves költségvetési hatása 50-55 milliárd forint.