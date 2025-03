„A magyar szabadság DNS-ünk része” – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek Ukrajna kapcsán

A miniszterelnök úgy folytatta, azt is mondták „el vagyunk szigetelve”. Ezt mondták 1848-ban is, aztán egész Európa a magyaroktól volt hangos, még Bécsben is egy budai polgár vezette a lázadó erőket.

Hozzátette, ezt mondták 1956-ban is, de végül a magyarok ütötték ki az első téglát a berlini falból, ami elhozta a szabadságot egész Európának. Ezt mondták most is, el vagyunk szigetelve, és mégis mindenki ránk kíváncsi – rögzítette.

Orbán Viktor felidézte, Széchenyi azt tanította, hogy minden nemzetnek megvan a maga hivatása, lényege, a nemzet eleme. Van olyan nemzet, amelyiknek a kereskedés az eleme, van, amelyiknek a hódítás.

Kiemelte: a magyarok eleme a szabadság, a magyar ember akkor van elemében, amikor a szabadságáért harcol. Szabadságharcosok vagyunk: tudjuk, hogyan kell kivívni, hogyan kell megvédeni a szabadságot – fogalmazott, hozzátéve, „ez a tudás a mienk, ezer éve gyarapítjuk, ez a mi védjegyünk, sőt ez a mi DNS-ünk. És ez az, amire a világnak szüksége van, ma sokkal jobban, mint valaha” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A miniszterelnök rámutatott: most is talpon maradtunk egy világbirodalom ellenében. Ez senki másnak, csak nekünk sikerült.

Miénk a nagy titok, ez a modern kor alkímiája. Ezért jön hozzánk a fél világ Bécstől Washingtonig”

– mondta.

Kiemelte: a mi szabadságharcunk éppúgy, mint 1848-ban, most sem csak a magyarok ügye, a csatát ma valójában a nyugati világ lelkéért vívják. A birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait idegen civilizációkból érkezettek inváziós tömegeivel, át akarja terelni a gyermekeink és unokáink nemzedékét a teremtés egészséges rendjéből a természetellenes életmódok káoszába. A birodalom le akarja rúgni magáról a keresztény élet rendjét és kultúráját és a béke helyett a háború isteneinek szolgálatába akar állítani bennünket – sorolta.