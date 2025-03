Orbán Viktor elárulta, miért fogadott örökbe egy zebrát

Orbán Viktor a videóban elmondta, hogy Gáspár Győző megkereste, amikor a zebravita kialakult. Mint kiderült a showman ajánlotta fel segítségét a miniszterelnöknek, aki magára zebra szakértőként hivatkozott. A kormányfő nem sokkal később levelet írt Győzikének, amelyben megkérte, hogy válassza ki melyik zebrát fogadja örökbe.

A magyar politikai ugye tele van marhaságokkal - mondta Orbán Viktor.

Ellenzéki lökdösődés, megvádoltak, hogy nekem szafariparkom van és saját zebrákat tartok. Ami egy baromság persze, és arra gondoltam, hogy abszurd vádakkal szemben szinte lehetetlen épelméjű módon védekezni. Ezért azt találtam ki, hogy akkor ezentúl lesz zebrám

– fogalmazott a miniszterelnök a videóban.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, boldog örökbefogadója lett a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik zebrájának Orbán Viktor miniszterelnök. Az Origo korábban képeket kapott Gáspár Győzőtől az állatról és az örökbefogadó oklevélről is.

Győzike szombaton az Origónak elmondta, hogy öt zebra közül választhatott.

Nagy János államtitkár úr kísért el, de teljes jogkörrel voltam felhatalmazva a zebra kiválasztásában. Megnéztem a születési adataikat is, hogy ne egy idősebb zebrát fogadjon örökbe Miniszterelnök Úr. Így esett a választásom Romyra, aki egy 2008-ban született kanca. Csodálatos az állása, nagyon szép a testfelépítése

– mondta a showman.

Gáspár Győző lapunknak azt is is elárulta, hogy Romy egy délholland városka szafariparkjában született 2008-ban, de 2010 óta a budapesti állatkert az otthona, ahol több csikója is született.

Bár a hét elején még szó volt róla, hogy esetleg Orbán Viktor és Győzike nevezi el az állatot, Romy maradt Romy.

Ahogy arról az Origo elsőként beszámolt, egész héten folytak az egyeztetések az örökbefogadással kapcsolatban.

A showman, azt is elárulta, hogy a kormányfő fizette ki az örökbefogadói díjat és hivatalosan az ő neve szerepel, mint az állat örökbefogadója.

Gáspár Győző hozzátette, hogy ugyan a miniszterelnök egyelőre még csak fényképen látta az általa örökbe fogadott zebrát, tervezi, hogy ellátogat vele az állatkertbe, hogy személyesen is megnézze az állatot.

Mondhat bárki bármit, örökbe fogadtunk egy zebrát!

– összegezte az elmúlt napok eseményeit az énekes.