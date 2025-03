Orbán Viktor kormányfő többször is emlékezetes beszédeket mondott a nemzeti ünnepen, így többek között az új alaptörvényről, az illegális bevándorlásról és az ukrajnai háborúról is szólt a mögöttünk hagyott március 15-i ünnepeken. Most összegyűjtöttük a miniszterelnök legemlékezetesebb beszédeit.