Ezek voltak Orbán Viktor legemlékezetesebb március 15-i beszédei

2007-ben is több tízezren voltak Orbán Viktor ünnepi beszédén

(Photo by FERENC ISZA / AFP)

Orbán Viktor 2008-ban: Magyarország népe tényleg nem ezt érdemli

Merjünk a jövő emberei lenni, ne hagyjuk el a törvényesség és az összefogás útját - ezt üzente Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pártja 2008. március 15-ei nagygyűlésén, ahol arról is beszélt, hogy a március 9-ei népszavazás megmutatta, Magyarország jobbat érdemel; olyan országgyűlést és kormányzatot, amely méltó hozzá. "Nekünk is van nagy méltóságú helytartótanácsunk, amely sápadt is, és reszketni is méltóztatik, és így, sápadtan és reszketve, oktatja ki immár a népet is, az Alkotmánybíróságot is, a sajtót is, és az ellenzéket is" - fogalmazott, hozzátéve: "sápadtan és reszketve küldik el egymást a legkalandosabb helyekre, aztán bocsánatot kérnek, de a hátak mögött elküldik ismét"- mondta a Gyurcsány-kormányról. A Fidesz elnökének véleménye szerint szívük szerint

ők igazából a népet váltanák le, meg vannak ugyanis győződve arról, hogy a nép nem érdemli meg őket.

"Ebben az egyben, meglehet, igazuk van, Magyarország népe tényleg nem ezt érdemli, március 9. (a szociális népszavazás - a szerk.) óta tudjuk, hogy Magyarország jobbat érdemel, és valóban a magyar nép olyan országgyűlést és kormányzatot érdemel, amely méltó hozzá" - mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Itt az idő, Magyarország, itt az idő, magyarok!

A választások előtti utolsó nagy hajráját indította el a Fidesz ünnepi megemlékezésén a főváros I. kerületében 2010-ben. Orbán Viktor hosszan szólt a választás fontosságáról.

Ez a nap az igazság pillanata lesz

- mondta.