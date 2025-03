Szégyellje magát! – reagált Orbán Viktor az MSZP-s képviselőnek a parlamentben

Megismételte, hogy hiába akarja a kormányt arra kötelezni, hogy lépjen a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának az ügyében, mivel erre nincs lehetőségük a hazai és nemzetközi szabályok miatt. A büntető törvénykönyv szigorítása kapcsán azt mondta, hogy azt a kormánypártok tették meg.

A jogszabályaink jók, a jegybank legyen független, ellenőrizzék független hatóságok, a kormányt pedig ebből hagyják ki

– tette hozzá.

A választók döntenek

Arra számítsanak, hogy a kormány minden jogszabályt maga is megtart és másokkal is betartat – válaszolta Orbán Viktor Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének. A párttámogatások kérdéséről elmondta, hogy mindenkitől meghallgat tanácsokat, de talán a Párbeszéd lehet az utolsó, akinek valaha is kíváncsi lesz a véleményére a népszerűség ügyében.

Magyarországon a parlament összetételéről a választók döntenek. Nincs okuk aggódni, lesznek szabad választások, a magyar emberek majd eldöntik, hogy Magyarország milyen irányba és kiknek a vezetésével haladjon

– közölte a kormányfő.

Orbán Viktor Gurmai Zitának: Ocsmány hazugság, amit Ön állít!

Orbán Viktor Gurmai Zitának (MSZP) az újdörögdi (felrobbant egy kézigránát egy civil kormánytisztviselő kezében) eset kapcsán azt válaszolta, ez egy fájdalmas emberi tragédia, és minden segítséget megadnak a felépüléshez.

Minden kormánytisztviselő aki vállalja ezt a kiképzést, az tiszteletet érdemel. Senkit nem kényszerítettek erre, ezért egy ocsmány hazugság amit Ön állít

– tette hozzá. Hosszú évek óta ez volt az első baleset – mondta a kormányfő.

Hősnek tekintjük a hölgyet aki elvesztette a két karját.

Orbán Viktor közölte: szégyellje magát!

Ez a hölgy arra vállalkozott, hogy megvédje a hazáját. Minden önkéntes, aki bevonul a hadseregbe, az a legnagyobb elismerést érdemli, töb tisztelet a katonáknak.

A kormány természetesen az eset minden körülményét kivizsgálja.