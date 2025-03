Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Aligha fér kétség hozzá, hogy az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, a lett származású Laila Medina kezdeményezése jogi köntösbe bújtatott politikai színezetű támadás. Hiszen a Paks II. projekt összes aspektusát, így az államközi megállapodás alapján a tender nélküli kivitelezést is, alaposan kivizsgálta az Európai Bizottság és 2016. novemberében a részletes vizsgálat után nem talált kivetnivalót a megállapodásban. Nyilván Ausztria arra számít, hogy az új amerikai adminisztráció színre lépésével kialakult markáns európai-amerikai szembenállás közepette esetleg lehet keresnivalója az európai mainstreamtől látványos távolságot tartó Magyarországgal szemben.

Tekintsünk el most az Ausztria érdekében Európai Bírósághoz forduló főtanácsnok, a lett származású Laila Medina személyétől! Az Európai Parlament volt alelnökének három évvel ezelőtti botrányos korrupciós ügye óta ország-világ számára nyilvánvaló, hogy pénzért szinte bármire kész lobbistákból nincs hiány Brüsszelben. Ahogy Magyarországon sem.

Ugyanezen a napon, tehát február 27-én az atlatszo.hu elsőként számolt be arról, hogy a Paks II. Atomerőmű környezetvédelmi engedélyének visszavonását kezdeményezte az osztrák GLOBAL 2000 szervezet.

A Duna melegedésére hivatkoztak és arra, hogy a környezetvédelmi engedélyt azért is vissza kell vonni, mert öt éven belül nem kezdődött meg az az építkezés. A cikk szerzője az a Fülöp Orsolya, aki korábban az osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztérium által is támogatott Energiaklub szakmai igazgatója volt, és legutóbb személyeskedő válaszban kikérte magának az atlatszo.hu nevében, amiért itt és itt megírtam, interjúban elmondtam, hogy idegen érdekek mentén támadják a Paks II. projektet.

Fülöp Orsolya az Energiaklub szakmai igazgatója 2018-ban

Fotó: Energiaklub Facebook-oldala

Válaszomban jeleztem, hogy a jövőben is számíthatnak arra, hogy szemükre lobbantom a tényeket. Kezdjük először is a Global 2000 szervezettel kapcsolatos tényekkel! Ausztria számos eszközzel: politikusok, különböző, leginkább álcivil szervezetek, lobbisták és mint az atlatszo.hu esete is mutatja, a média támogatásával próbálja az ország érdekeivel ellentétes térségbeli beruházásokat, köztük a Paks II. Atomerőmű projektet megakadályozni.