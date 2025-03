Ilyen furcsa számokat régen húztak ki az ötös lottón

A játékosok abban bíztak, hogy most végre rájuk mosolyog a szerencse, és az öt kihúzott szám között megtalálják saját kombinációjukat. Ezúttal is olyan számok kerültek elő, amelyek már többször szerepeltek korábban sorsoláson – köztük a népszerű 77-es is.

A Joker-számot is kisorsolták, így érdemes azoknak is ellenőrizniük a szelvényüket, akik ezzel az extra játékkal is próbálkoztak. A Szerencsejáték Zrt. hivatalos adatai szerint a következő számok hozhattak most sokmilliós nyereményt.

Az ötös lottó 2025. március 22-i nyerőszámai:

8 (nyolc)

35 (harmincöt)

39 (harminckilenc)

47 (negyvenhét)

77 (hetvenhét)

Joker: 863127