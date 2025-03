Mérgező füst és provokáció – így működik a Pride-párti ellenzék zavarkeltése

Macedóniában is tartottak aktivistaképzéseket, vagy Ukrajnában is képeztek ki évekig provokátor csoportokat, úgy Magyarországon is tartottak, tartanak titokban polgári engedetlenségi képzést radikális aktivistáknak. A mintául szolgált Soros-eszköztár, amiként azt a közelmúltban például Szerbiában vagy korábban Macedóniában és Ukrajnában láthattuk, szélesnek mondható a titkosszolgálatokkal való összejátszástól egészen a parlamenti, akár utcai erőszak alkalmazásáig. Ami a baloldal és a liberálisok kapcsolódó akcióit illeti, több okból is intő jel a magyar demokrácia és a nemzeti szuverenitás szempontjából. Valószínű, hogy gondosan – részben külföldön – felkészített és kiképzett emberek is részt vettek abban a kiterjedt akcióban, melynek célja a kormányerők, illetve az alkotmányos rendszert védő intézmények provokálása