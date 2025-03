Gyerekekről gyűjtött pornóképeket a pécsi pedofil

A férfi 2022 januárjában álnéven regisztrált az interneten, majd különböző alkalmazásokon keresztül olyan csoportokba lépett be, ahol kiskorú gyerekekről készült pornográf képeket osztottak meg. A férfi 9 hónap alatt a telefonjára letöltött közel ezer darab képet, amiket a fenti csoportokban osztottak meg, melyek 12. életévüket be nem töltött személyekről készült pornográf felvételek voltak. Emellett a férfi több olyan videót is letöltött, amely hasonló korú gyermekek sanyargatását tartalmazta – írja az ügyészség a közleményében.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A férfi emellett a képek, videók közül többet megosztott egy csoport tagjaival.

A férfit korábban már hasonló jellegű bűncselekmények miatt elítélték, így 2019. évben próbaidőre felfüggesztett börtönre, majd 2025. év elején 2 év 8 hó börtönre ítélték.

A férfi cselekménye többek között a 12. életévét be nem töltött személyek sanyargatását tartalmazó pornográf felvételek tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettének a megállapítására alkalmas, melyért akár 10 börtönre is ítélhetik.