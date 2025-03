Állítólag hétfőn átutalják Karácsonyék Rákosrendezőért az első fizetési részletet

A főpolgármester azt írja a Facebookon, hogy a felek minden szükséges dokumentumot aláírtak, hétfőn a fővárosi cég elutalja az első vételárrészletet, másnap pedig megy is be a földhivatalba a BKM tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem.

Karácsony szerint „az igazi munka” azonban most kezdődik: az adásvételi szerződés szerint 60 napon belül meg kell állapodni a MÁV-val a használati megosztásról, utána egy hónapon belül a terület birtokba kerül, és a fővárosi cég megkezdheti a kommunális hulladék elszállítását. A főpolgármester hozzáfűzte: meg kell állapodniuk az állami hulladék elszállításáról és a kármentesítésről is, az állami közlekedési beruházásokról is, valamint a terület fejlesztéséhez szükséges jogszabály-módosításokról.

Fotó: Csudai Sándor - Origo / photo: [ Sandor Csudai ] www.csudaisandor.com

Karácsony Rákosrendező miatt teljesen eladósíthatja Budapestet

Korábban beszámoltunk róla, hogy a főpolgármester Demszky Gábor nyomdokaiba lépett és újabb hitelfelvételről tárgyal az Európai Beruházási Bankkal. Mindezt úgy, hogy a főváros két korábbi hitelfelvételének is májusban kezdődik meg a törlesztése, ami önmagában is nagy terhet ró majd Budapestre. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője azt mondta, nem kereste őket Karácsony a hitelfelvételi szándékkal.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK