Újabb rejtélyes szálra bukkantunk Magyar Péter és a Vidéki prókátor kapcsolatában

Cikksorozatunk első darabjában feltártuk, hogy Magyar Péter és a Vidéki prókátor nyelvhasználatában kísérteties egyezések vannak. Előző írásunkban pedig rámutattunk, hogy a Vidéki prókátor csak olyan lényegtelen vagy általános információkat árult el önmagáról, melyek lehetetlenné teszik a beazonosítását. Ennek ellenére Magyar Péter mégis azt állította, tudja, ki áll a Vidéki prókátor alakja mögött. Ez pedig csakis úgy lehetséges, ha olyan többlettudással rendelkezik a kegyelmi ügyet kirobbantó alakról, ami a nyilvánosság számára nem hozzáférhető.

Ennek az utóbbi forgatókönyvnek valószínűségét erősíti az a tény is, hogy a Vidéki prókátor által elhintett önéletrajzi morzsák meglehetősen pontatlanok, gyakran önellentmondók. Így azok legfeljebb az összezavarásra alkalmasak, de semmiképpen sem arra, hogy felismerhetővé tegyék a Vidéki prókátor kilétét.

A kisebb önellentmondások közé tartozik, hogy a Vidéki prókátor 2024. február 21-i bejegyzésében még azt írta, hogy a közéletben „kizárólag a közösségi portálon megosztott” gondolataival van jelen. Majd másnapi posztjában már azt állította, hogy „számos politikai tárgyú” írása jelent meg „jobboldali napi- és hetilapokban”. Holott a két állítás egyszerre nem lehet igaz, hiszen aki országos sajtótermékekben publikál, az nem lehet csak a közösségi média terében jelen.

A homo politicus, aki még azt sem tudja, mikor lépett be a Fideszbe

Ennél viszont sokkal érdekesebb és mélyebben gyökerező hazugságelemei vannak a Vidéki prókátor állítólagos politikai szerepvállalásának. Amiről a HVG-nek adott nyilatkozatában a következőket mondta: „a kilencvenes-kétezres években más volt a közélet, abban nagyon szívesen részt vettem volna”. A gondolatban a hangsúly a feltételes módon van, ami a magyar nyelv szabályait ismerve csakis így értelmezhető: a Vidéki prókátor a megjelölt időszakban szívesen részt vett volna a közéletben, ámde ez a szerepvállalás (valami miatt) mégsem történt meg.

Igen ám, csakhogy a kilencvenes-kétezres években meg nem történt közéleti szerepvállalásáról a Vidéki prókátor korábban még egészen úgy beszélt, mintha mégiscsak megtörtént volna.

A 444.hu például azt írta, hogy „alapítója volt az MDF-nek a városában”. Ezt közösségi oldalán a Vidéki prókátor azzal egészítette ki, hogy még az MDF „országos gyűlésén” is részt vett. Emellett pedig a fideszes éveit is meglehetősen aktív szereplőként rajzolta meg. Máskülönben aligha sztorizgathatott volna olyan részletgazdagon arról, hogy a városi taggyűléseken olyan kevesen voltak, hogy egy nagyobb asztal körül is elfértek. (Itt persze közbe lehetne vetni, hogy a Vidéki prókátor biztosan arra gondolhatott, hogy az országos közéletben nem volt jelen a kilencvenes-kétezres években. Csakhogy a már idézett HVG-s interjúban egészen pontosan megfogalmazta, hol képzelte el a saját közéleti szerepvállalását: „helyben szerettem volna politizálni”. Amiről több helyen azt is állította, hogy megtörtént, majd pedig a HVG-nek azt, sajnálja, hogy nem vett benne részt.)