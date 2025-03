Sanyikák márpedig vannak

A 444 is keresi a felelősöket, ekképpen:

"Viszonylag keveset szerepel Sanyi apja is. Erről a rendező azt mondta, az apuka is nehéz helyzetben van, mert alapvetően depresszióra hajlamos, és nem nagyon tud ebből kikeveredni, hiába próbálkozik időnként rövidebb ideig dolgozni, egy idő után mindig visszaesik, így a családot az anyuka irányítja. Révész szerint a család alapvetően nagyon melegszívű, annak ellenére, hogy káromkodnak és abuzív módon fejezik ki magukat, de ha valaki megtanulja a nyelvüket, megérti, hogy a szeretetüket is így fejezik ki. Szerinte azért is érdekes Sanyiék helyzete, mert van mit enniük, van ruhájuk, iskolába is járnak, és ez a fajta városi szegénység nagyon reprezentatív társadalmi szinten.

(…)

A tűzeset után felmerült, hogy a filmet abba kellene hagyni, mert olyan érzések kavarogtak bennük, hogy talán elárulták Sanyit, vagy pont Sanyi árulta el őket. Ekkor érthetően a srác is eléggé depresszív időszakát élte, de végül úgy voltak vele, hogy bár nem emiatt kezdték el a filmet, viszont most, amikor Sanyinak a legnagyobb szüksége van rájuk, illene végigvinni, és nemcsak azért, mert így aztán még ütősebb lesz a film, hanem mert így tényleg lehet társadalmi hatása, vagy a közbeszédet alakíthatja, talán meg is tud változtatni előítéleteket. Kiss szerint mivel még mindig nincs jogerős ítélet, sok idő kell ahhoz, hogy Sanyinak a történtekről és a filmről legyen egy összefüggő képe.

Sanyit halált okozó, szándékos közveszélyokozással vádolták, a védőügyvédek munkája a szándékosság és a gondatlanság közti különbségről szólt, és októberben, az elsőfokú, nem jogerős ítéletben most még enyhe volt a büntetés, de az ügyészség másodfokon keményebbet szeretne. Révész szerint gyanús, hogy a pótmagánvádas eljárás – amiben az áldozat családja perli a református intézmény fenntartóját – még öt év után sem indult el, itt "érezhető valamilyen politikai színezet". A miniszterelnök és a kormány erősen kommunikálta a kollégium újjáépítését, és Kiss szerint nem is titok, hogy a felelősség elég nagy kérdés, hiszen a tűzvédelmi szakemberek szerint a fenntartók nem tartották be a tűzvédelmi előírásokat, enélkül az ügyvédek szerint nem történhetett volna ekkora tragédia."