Simicskó István: Minden bevásárlóközpontban lehessen készpénzzel is fizetni

Jelen állás szerint a 106 egyéni körzetben 10-11 KDNP-s jelölt indul majd

Lát-e még esélyt arra, hogy az Európai Néppárt megváltozzon?

Sosem szabad feladni, tehát mindig van esély a változásra. Valószínűleg a Manfred Weber vezette német delegáció nehezen fog tudni átállni, amíg ő vezeti őket, nem hinném, hogy nagy politikai fordulat következne be. Személyesen ismerhettem őt is, de ismerem, személyesen többször tárgyaltam is Ursula von der Leyennel is, hiszen ő maga is védelmi miniszter volt Németországban. Nagyon sajnálom, hogy az Európai Néppárt vezetői ennyire rosszul értékelik az Európa előtt álló kihívásokat, és nagyon-nagyon rossz válaszokat adnak.

A háborút mindvégig támogatták. A migrációval veszélybe sodorták egész Európa kulturális identitását,

és nem veszik észre, hogy egy növekvő fázisban lévő másik kultúra, másik civilizáció, az iszlám civilizáció milyen mértékben okoz maradandó változásokat Európa arcán. Nem ezért hozták létre az Európai Uniót Konrad Adenauerék, hogy egy önfeladó politikát folytasson.

Gyakorlatilag már zajlik a 2026-os választási kampány. A KDNP húsz éve kötött választási szövetséget a Fidesszel. Húsz év után milyen megállapodásra készülnek önök a választások előtt a Fidesszel?

Valóban ez már egy komoly időszak az együttműködésben. Ez egy erős szövetség, egy eredményes szövetség, hiszen négyszer nyertünk kétharmaddal a választásokon. Tehát az embereknek is, legalábbis eddig ez a szövetség tetszett, és érdemesnek találták arra, hogy folytassuk a munkát. Bízom benne, hogy az emberek többsége így fogja látni jövőre is. A 106 egyéni választókerületben megtörtént a kiválasztása a jelölteknek. Az előttünk álló egy évben nagyon nagy munkát várunk el minden választókerületi elnöktől, hiszen ezen múlik az ország sorsa. Egy biztos, hogy a kormányzóképességét a Fidesz-KDNP több ízben bizonyította.

Természetesen jól érzékelhetően erősen polarizálódott a magyar társadalom a Tisza Párt megjelenésével. Én mindig is azt mondtam, hogy az ellenfelek mindig értünk vannak. Az ellenfelek mutatnak rá a gyengeségeinkre. Márpedig senki sem tökéletes, mindenkinek vannak gyengeségei, és minden pártnak és pártszövetségnek vannak gyenge pontjai. Ha az ellenfél rámutat erre, és mi ezt tudjuk korrigálni, és fel tudjuk mutatni, hogy igenis képesek vagyunk a megújulásra, képesek vagyunk ezeket a gyenge pontokat kiigazítani, akkor ez nekünk jót tesz.

15 év kormányzás után persze érezhetik néhányan úgy, hogy ez már nagyon nagy idő, és inkább változás legyen. Azt azonban sokan tudják, hogy egy változás nem mindig teremt jobb helyzetet, sőt lehet rosszabb is. Jelen állás szerint a 106 egyéni körzetben 10-11 KDNP-s jelölt indul majd. A végső megállapodást pedig Orbán Viktor és Semjén Zsolt fogja aláírni.