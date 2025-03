Sorosék szervezetei körbefonják Karácsony Budapestjét

Budapestet is elérte az USAID-botrány

Bemutatjuk a Habitat for Humanity szervezetet, akikkel Karácsony Gergely már 2018 óta dolgozik együtt

Az Open Society pénzelte a Fővárosi Lakásügynökség modelljének kidolgozását, az Origo megtalálta a 2013-as kutatást

A fővárosba is begyűrűzött az USAID-botrány, amit Donald Trump indított el Amerikában, amikor kormánya befagyasztotta a külföldi segélyek kifizetését. Budapest lakhatási kérdéseiben több, Sorosék által támogatott civil szervezet igyekszik nyomást gyakorolni a főváros vezetőire és képviselőire. A magukat Lakhatási Koalíciónak nevező szervezetek több szállal is kapcsolódnak a Karácsony Gergely vezette fővároshoz: a fővárosi civil munkacsoportokban és a Fővárosi Lakásügynökségben jelen vannak. Most bemutatjuk Habitat for Humanity Hungary szervezetet.

2024-ben 16 alkalommal egyeztetett a Habitat for Humanity Magyarország a Fővárosi Önkormányzattal. Fotó: Habitat for Humanity

A Habitat for Humanity a világ 70 országában működik, Magyarországon 20 éve vannak jelen. A szervezet lakhatási szegénységgel foglalkozik, ezen a témán keresztül igyekszik nyomást gyakorolni a politikai döntéshozókra. A Habitat for Humanity folyamatosan kritizálja és támadja a kormány lakhatási intézkedéseit, miközben más civil szervezetekkel szövetségre lépve erőteljesen uralják a főváros lakhatási döntéshozatalát, és több, baloldali vezetésű fővárosi kerülettel is szoros kapcsolatot ápolnak.

Dől hozzájuk külföldről a pénz

A Habitat for Humanity Alapítvány jelentős külföldi támogatással büszkélkedhet, a 2023-as bevallásuk szerint az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatásuk 40 millió forintot tett ki.

Cégük, a HFH International Hungary Nonprofit Kft. 2023-as közhasznúsági mellékletében az szerepel, hogy „az European Climate Foundation (ECF) 2021. július óta támogatja a Habitat energiaszegénység feltérképezésére és csökkentésére irányuló programját”. Az ECF 2019-ben 3,3 millió dollár (akkori árfolyamon számítva körülbelül 970 millió forinttal) támogatást, 2020 és 2023 között további több mint 1,5 millió dollár támogatást kapott a Soros Alapítványtól, ami így közvetetten támogatta a hazai Habitatot.