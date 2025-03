Sulyok Tamás: A magyar-lengyel barátság nem mítosz, hanem megélt valóság

„Ők töltötték és töltik be mind a mai napig azt az űrt, amelyet mindig is éreztünk magunk körül, ők jelentik számunkra, hogy mégsem vagyunk egyedül, hogy mégis tudunk kikre számítani, hogy nem kell a szabadságot egyedül őriznünk, mert a lengyelekben méltó és hű társra találtunk” – fűzte hozzá

Úgy vélte, bár a két nép sohasem ugyanazt az utat járta, de hasonlóan haladt: „volt, hogy együtt küzdöttünk törökkel, tatárral, volt, hogy egyszerre nyomtak minket keletről is és nyugatról is, volt, hogy feláldoztuk életünket a másik szabadságáért, volt, hogy akkor is támasza maradtunk a másiknak, amikor ellenkező irányba sodródtunk”.

„A szükségben sem engedtük el egymást, sőt, mintha akkor sokkal jobban tartottuk volna a másikat, kitartóan, ahogy csak tőlünk telt, bátran, ahogy testvérekhez illik”

– hívta fel a figyelmet. Kitért arra is, hogy magyar és lengyel csodálta egymás állhatatosságát és szabadságszeretetét, hitét és tartását, védték Európát vérükkel és gazdagították egyedülálló kulturális értékeikkel.

„Azt, hogy mit jelent áldozatot hozni hitért, értékért, hazáért és Európáért, tőlünk jobban talán senki sem tudja, az újrakezdés nemzete, a szabadság népe, a kereszténység védőbástyája, buzgó a hitben és vitéz a harcban, ezek mindkét népről egyaránt elmondhatók” – mondta Sulyok Tamás, aki szerint a hasonló sors, nemzeti tartás és küzdőszellem mellett a két nép barátságának titka lehet az is, hogy közös szentek átimádkozott élete egyesítette őket szívben és lélekben.

Az államfő beszélt arról is, hogy a két nép sokszor úgy tekintett egymásra, mintha magát látná, és II. János Pál pápa unokatestvérként beszélt magyarokról és lengyelekről első magyarországi útján. Sulyok Tamás Andrzej Duda lengyel elnököt méltatva hangsúlyozta, „személyes példájával és munkájával olyan virágzó időszakát teremtette meg a magyar-lengyel kapcsolatoknak, amelyek még jobban erősítették a már amúgy is szoros viszonyt”.