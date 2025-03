Bemutatjuk a Dunába ugró ellenzéki politikust, aki nem botrányhősnek, hanem a botrányos ügyek hősének tartja magát

Azt állította, tudja ki volt az őszödi beszéd szivárogtatója

Szabó az MSZP után 2011-ben csatlakozott az akkor frissen megalakult Demokratikus Koalícióhoz, 2013-ban pedig már a párt szegedi szóvivője lett. Ebben az évben kezdett el arról beszélni, hogy tudja, kik azok, akik kiszivárogtatták az őszödi beszédet.

Több sajtóorgánumnak is arról beszélt, hogy Baja Ferencnek, Szekeres Imrének és Szili Katalinnak lehetett köze Gyurcsány Ferenc beszédének nyilvánosságra kerüléséhez.

Az érintettek tagadták a vádakat, Szili Katalin pedig be is perelte Szabót, elindítva ezzel az ellene irányuló feljelentések cunamiját. 2014-ben a Szegedi Törvényszék emiatt elmarasztalta Szabót, akit 1,5 millió forint nem vagyoni kártérítésre is köteleztek az ítéletben, ami megállapította, hogy megsértette Szili Katalin személyiségi jogait. Az ügy miatt 2013 májusában Szabó Bálint kilépett a DK-ból.

„Eldördült egy-egy lövés”

Szabó Bálint aztán jogászként, a cégén keresztül a Szeviép cégcsoport károsult alvállalkozóinak egy részét képviselte Szegeden, közben pedig Botka László MSZP-s polgármestert vádolta meg több dologgal is.

2017-ben a szegedi közgyűlésből vitték el a rendőrök az ülés rendjének megzavarása miatt, miután egy petíciót akart átadni a karzatról Botka Lászlónak.

2019-ben jogerősen pert vesztett Botkával szemben, amiért azt állította, hogy a „Szeviép-ügy szálai az önkormányzatig nyúlnak”, egy millió forint sérelemdíjat kellett fizetnie a szegedi polgármesternek. A Botka László elleni támadásokhoz vezethető vissza az az ügy is, ami miatt most elfogatóparancsot adott ki Szabó ellen a Kecskeméti Járásbíróság. Történt ugyanis, hogy Szabó 2021 februárjának egy estéjén közösségi oldalán egy videóval jelentkezett, amelyben azt ígérte, hogy borulni fog a bili és leleplezi Botka László ügyeit. Másnap azonban – állítása szerint – elment futni, ahonnan már nem tért haza, felesége pedig bejelentette eltűnését a rendőrségen.