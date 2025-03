Szánthó Miklós: Nyilvánosságra kell hozni, hogy igenis vannak korrupt módon külföldről finanszírozott magyarországi baloldali szervezetek

- Az Alapjogokért Központ és a Magyar Nemzeti Médiaszövetség Igazságháborúk, Szuverenitás és Szabadság elnevezésű konferenciájának a megnyitó beszédében miért mondta azt, hogy a külföldi befolyásolás miatt Magyarországon a média helyzete ma már nem csupán kulturális kérdés, hanem nemzetbiztonsági és szuverenitási ügy is?

- A nemzetközi baloldal egy globalista, maffia-szerűen működő hálózat, és ez igaz a magyarországi ó- és új-baloldali média csápjaira is. Azért hangsúlyozom ezt, mert a maffiaszerű működésnek a lényege, hogy több, egymással párhuzamosan futó forrásból, sok áttéttel és közvetítő szerveken keresztül, átláthatatlan módon történik: USAID, EU, Soros- és egyéb alapítványok ezekre a példák.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

- Donald Trump elnökké választásával mennyiben változott meg a külföldről érkező média befolyásolás jellege Magyarországon? Brüsszel átvette a globalista média érdekek képviseletét Amerikától?

- Az egy pozitív fejlemény, és nem szabad alábecsülni, hogy Trumpék elzárták a USAID-pénzcsapokat. Ez jól láthatóan rosszul érintett nagyon sok magyarországi baloldali entitást, úgynevezett civil szervezeteket meg sajtóorgánumokat, valójában a fakenews-gyárat. A jó hír mellett viszont van rossz is. Ugyanis már korábban realizálta ezt a lehetséges veszélyt az uniós bürokrácia, ezért igazából már évek óta elkezdték építeni azokat a különböző brüsszeli pénzcsapokat, amelyekből pótolni lehet a kieső forrásokat akár a magyarországi balos sajtó számára is - és ezt most turbófokozatra fogják kapcsolni. A változás talán annyi, hogy míg korábban köntörfalaztak, most már nyíltan bevállalják, hogy például a Szabad Európa vagy más, korábban amerikai pénzből finanszírozott sajtóterméknek álcázott orgánumok finanszírozását meg kell oldani EU-s adófizetői pénzből. Nem szabad elfeledkezni ugyanakkor arról sem, hogy ott vannak még továbbra is a Nyílt Társadalom Alapítványok forrásai, és ott vannak azok a Magyarországon kevésbé ismert, de a Soros-szervezethez hasonló amerikai alapítványoknak az óriási pénzeszközei is, mint a Ford, a Gates vagy a Rockefeller Foundation. Ezen alvilági mechanizmusok ellen küzdeni kell továbbra. Tudnunk kell, hogy melyek azok a korrupt módon külföldről finanszírozott magyarországi baloldali szervezetek, amelyek globalista politikai programokat akarnak megvalósítani a magyar szuverenitás kárára.