Tudjátok, van ez a megszavazott brüsszeli előterjesztés és javaslat, ami továbbra is pénzelné az ukrajnai öldöklést, támogatná a háború folytatását. Az, amin előterjesztőként Magyar Péter neve is feltűnt, de ezt előbb a doktorszöszi letagadta, aztán azt állította, hogy az az ő neve, de tévedésből került rá a dokumentumra, majd annál a verziónál állt meg pihenőt tartani, hogy az az ő becses neve, de nem tévedésből került rá a papírra, hanem valaki vagy valakik odahamisították azt. Szólok előre, nála soha nem lehet tudni, hogy mi a végleges verziója a történetnek, így ez is változhat, de most itt tart a Kicsi

Szerencse, hogy éppen most jövök a Karmelitából, már mindent tudok és meg is osztom veletek az igazságot. Az van, hogy Tóni csak a pillanatra várt. Meg kellett várnia a tiszás figyelem lanyhulását az EP-ben.

Tóni már szinte feladta, amikor hirtelen és váratlanul Weber és a Kicsi kéz a kézben kiment az ülésteremből pisilni.

Ezt látva a tiszás Dávid Dóra is kihasználta az alkalmat, hogy kiszaladjon kivasalni az ukrán pólóját, hiszen arra ugye bármikor szüksége lehet.

Kulja András doki is elfordult telefonálni, mert megígérte Ruszin-Szendi Romulusznak, hogy amint lehet orvosi tanácsokkal látja el a zsírleszívással kapcsolatban.

Abban a pillanatban Tarr Zoltán sem figyelt, ő a brüsszeli és néppárt főnököket kérdezte, hogy mikor végeznek már a Tisza választási programjának megírásával.

A pillanat ezzel elérkezett, Tóni csak erre várt. Azonnal hívta Ursulát és megkérte, hogy magát ürgebőrbe varrva írja már fel Magyar Péter nevét a brüsszeli előterjesztésre, cserébe küld neki gyönyörű apácaliliomokat és lekváros kenyeret, mert ezek a Kicsi kedvencei. Ursula meg beöltözött Deutsch Tamásnak és odahamisította doktorszöszi nevét a háborúpárti dokumentumra.

Szóval az van, hogy Tóni ezt is elintézte, mert ilyet még pont nem tud a Kicsi lejáratására egymilliárdért vásárolt mesterséges intelligencia szoftver, de a most megrendelt 3 milliárdos AI-cucc majd tudni fogja. Szóval ez történt tegnap, így lett Magyar Péter az előterjesztője a háborúpárti brüsszeli dokumentumnak…